«Пятёрочка» выручает: Пьяный мужчина выжил после падения на козырёк магазина
Пьяный мужчина выжил после падения на крышу «Пятёрочки» в Москве
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В Москве мужчина упал с высоты жилого дома на крышу магазина «Пятёрочка» и выжил. Пострадавший находился в сознании, у него подтвердилось алкогольное опьянение. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб столицы.
Инцидент произошёл на Люблинской улице на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, мужчина рухнул с жилого дома на крышу расположенного рядом магазина. После падения пострадавший оставался в сознании. Обстоятельства происшествия и информация о его состоянии после оказания медицинской помощи пока не уточняются.
Ранее стало известно, что в Москве мужчина упал с 30-го этажа жилого дома на крышу припаркованного автомобиля и выжил. Инцидент произошёл в жилом комплексе «Богородский» на востоке столицы. Очевидец вызвал спасателей, которые обнаружили пострадавшего на крыше машины.