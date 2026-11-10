В Москве мужчина упал с высоты жилого дома на крышу магазина «Пятёрочка» и выжил. Пострадавший находился в сознании, у него подтвердилось алкогольное опьянение. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб столицы.

Инцидент произошёл на Люблинской улице на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, мужчина рухнул с жилого дома на крышу расположенного рядом магазина. После падения пострадавший оставался в сознании. Обстоятельства происшествия и информация о его состоянии после оказания медицинской помощи пока не уточняются.