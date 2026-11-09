В Краснодаре трёхлетний мальчик выбрался из окна квартиры на восьмом этаже и начал гулять по узкому карнизу многоэтажки. Ребёнок спокойно передвигался над пропастью и наклонялся вниз, рискуя в любой момент сорваться. Опасную прогулку заметили соседи, а кадры происшествия появились в местных пабликах.

В Краснодаре трёхлетний ребёнок гулял по карнизу восьмого этажа. Видео © Telegram / ЧП / Краснодар

Первым малыша увидел житель соседнего дома, выглянувший в окно. Мужчина заметил ребёнка в одном подгузнике, который находился снаружи квартиры на большой высоте.

Очевидец начал снимать происходящее на видео. На кадрах видно, как мальчик передвигается по узкому выступу и периодически наклоняется, совершенно не осознавая опасности. К счастью, ситуацию вовремя заметила мать ребёнка. Женщина подбежала к окну, схватила малыша и затащила его обратно в комнату, после чего закрыла створку.