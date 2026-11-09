В одном подгузнике на высоте восьмого этажа: В Краснодаре малыш устроил смертельно опасную прогулку
В Краснодаре трёхлетний ребёнок гулял по карнизу восьмого этажа
Обложка © Telegram / ЧП / Краснодар
В Краснодаре трёхлетний мальчик выбрался из окна квартиры на восьмом этаже и начал гулять по узкому карнизу многоэтажки. Ребёнок спокойно передвигался над пропастью и наклонялся вниз, рискуя в любой момент сорваться. Опасную прогулку заметили соседи, а кадры происшествия появились в местных пабликах.
В Краснодаре трёхлетний ребёнок гулял по карнизу восьмого этажа. Видео © Telegram / ЧП / Краснодар
Первым малыша увидел житель соседнего дома, выглянувший в окно. Мужчина заметил ребёнка в одном подгузнике, который находился снаружи квартиры на большой высоте.
Очевидец начал снимать происходящее на видео. На кадрах видно, как мальчик передвигается по узкому выступу и периодически наклоняется, совершенно не осознавая опасности. К счастью, ситуацию вовремя заметила мать ребёнка. Женщина подбежала к окну, схватила малыша и затащила его обратно в комнату, после чего закрыла створку.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве годовалый мальчик погиб после падения из окна квартиры на 23-м этаже. Трагедия произошла 1 октября в жилом доме на Новочерёмушкинской улице. По предварительным данным прокуратуры, ребёнок ненадолго остался без присмотра взрослых и выпал из окна. Надзорное ведомство организовало проверку и вновь призвало родителей не оставлять маленьких детей одних рядом с открытыми окнами.