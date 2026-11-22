Пятилетняя девочка погибла при взрыве газа и последующем пожаре в частном доме в Чечне. Ещё четыре человека, в том числе двое маленьких детей, получили ожоги. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Трагедия произошла ночью 21 ноября в селе Комсомольское. По данным следствия, в доме на улице Школьной воспламенилась газовоздушная смесь, после чего начался пожар.

Пятилетнюю девочку спасти не удалось. Её мать, двое малолетних детей и дедушка получили ожоги различной степени тяжести. Всех четверых доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть человека.

Сейчас специалисты выясняют причины взрыва и обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы.

Ранее Life.ru сообщал о смертельном взрыве газа в многоэтажке во Владикавказе. В результате происшествия погибли два человека, ещё двое пострадали. По предварительной версии местных властей, причиной трагедии могло стать незаконное подключение квартиры к газопроводу. При этом окончательные выводы предстоит сделать следователям.