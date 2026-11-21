Взрыв во Владикавказе мог произойти из-за незаконного подключения к газу
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Квартира во Владикавказе, где произошёл смертельный взрыв, не имела официального разрешения на подключение к газу. Об этом исполняющий обязанности главы города Тимур Караев рассказал ИС «Вести».
По предварительной версии, к трагедии могла привести несанкционированная врезка в газопровод. Как пояснил Караев, у владельцев помещения отсутствовали необходимые документы для подключения к газовым сетям.
«Предварительно хочу сказать, что [у] той квартиры, в которой произошел взрыв газовоздушной смеси, не было официального разрешения на подключение к газовым сетям», — заявил руководитель городской администрации.
При этом окончательная причина взрыва пока не установлена. Обстоятельства подключения квартиры к газоснабжению предстоит выяснить специалистам и следователям.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате взрыва газа в многоэтажке во Владикавказе погибли два человека, ещё двое пострадали. Одного из раненых мужчин госпитализировали с многочисленными травмами, его состояние врачи оценили как стабильно тяжёлое. Второму пострадавшему помощь оказали на месте, госпитализация ему не потребовалась.
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