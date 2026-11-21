Смертельный взрыв в многоэтажке во Владикавказе вылился в уголовное дело
Обложка © ГУ МЧС России по Северной Осетии — Алании
Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме во Владикавказе, унёсшего жизни двух человек. По предварительным данным следствия, причиной трагедии стала утечка газа с последующим воспламенением.
Расследование ведётся по статье об оказании услуг или выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть двух или более человек.
Следователи продолжают осматривать место происшествия, допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы. Обстоятельства утечки газа и возможные нарушения требований безопасности предстоит установить в ходе расследования.
Ранее во Владикавказе произошёл взрыв на шестом этаже многоквартирного дома на улице Курсантов-Кировцев. В здании выбило окна, но пожара не возникло. На месте работали 30 сотрудников МЧС России и шесть единиц техники. Первоначально спасатели также сообщали о пострадавших.