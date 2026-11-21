Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме во Владикавказе, унёсшего жизни двух человек. По предварительным данным следствия, причиной трагедии стала утечка газа с последующим воспламенением.

Расследование ведётся по статье об оказании услуг или выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть двух или более человек.

Следователи продолжают осматривать место происшествия, допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы. Обстоятельства утечки газа и возможные нарушения требований безопасности предстоит установить в ходе расследования.