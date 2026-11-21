Взрыв произошёл в многоэтажке во Владикавказе, есть жертвы
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Во Владикавказе очевидцы сообщили о громком хлопке в многоквартирном доме на пересечении улиц Курсантов-Кировцев и Весенней. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.
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По предварительным сообщениям, это был взрыв бытогого газа. На месте работают экстренные службы. По данным местных СМИ, при взрыве погибли два человека.
Ранее Life.ru сообщал, что 20 ноября власти Грузии объявили 22 ноября днём траура по погибшим при взрыве газа в жилом доме Тбилиси. Трагедия произошла утром 19 ноября в районе Поничала. По предварительным данным, причиной стала утечка газа, после которой частично обрушилось здание. Жертвами происшествия стали шесть человек, ещё трое пострадали, среди них двое детей.