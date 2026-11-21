Во Владикавказе очевидцы сообщили о громком хлопке в многоквартирном доме на пересечении улиц Курсантов-Кировцев и Весенней. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

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По предварительным сообщениям, это был взрыв бытогого газа. На месте работают экстренные службы. По данным местных СМИ, при взрыве погибли два человека.