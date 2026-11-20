В Грузии 22 ноября объявили днём траура по шести погибшим при взрыве газа в жилом доме Тбилиси. Такое решение приняло правительство республики.

В память о жертвах трагедии на всей территории страны приспустят государственные флаги. Соответствующее распоряжение опубликовано пресс-службой кабмина.

Взрыв произошёл утром 19 ноября в районе Поничала. По предварительным данным, в одной из квартир произошла утечка газа, после чего часть жилого здания обрушилась.

Жертвами происшествия стали шесть человек. Ещё трое находятся в больнице — двое детей и хозяин квартиры, в которой, предположительно, произошёл взрыв.