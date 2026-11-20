В Грузии объявили день траура после гибели шести человек при взрыве в Тбилиси
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В Грузии 22 ноября объявили днём траура по шести погибшим при взрыве газа в жилом доме Тбилиси. Такое решение приняло правительство республики.
В память о жертвах трагедии на всей территории страны приспустят государственные флаги. Соответствующее распоряжение опубликовано пресс-службой кабмина.
Взрыв произошёл утром 19 ноября в районе Поничала. По предварительным данным, в одной из квартир произошла утечка газа, после чего часть жилого здания обрушилась.
Жертвами происшествия стали шесть человек. Ещё трое находятся в больнице — двое детей и хозяин квартиры, в которой, предположительно, произошёл взрыв.
Ранее Life.ru сообщал, что число погибших при взрыве жилого дома в Тбилиси увеличилось до шести. Первые сообщения о происшествии появились утром 19 ноября, когда спасатели начали разбирать завалы частично разрушенного здания.