Число жертв взрыва и частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Тбилиси достигло шести человек. Спасатели обнаружили под завалами тело последнего погибшего, после чего поисково-спасательная операция была завершена. Об этом сообщает телекомпания «Имеди» со ссылкой на МВД Грузии.

Ранее сообщалось о пяти погибших. Среди жертв трагедии есть несовершеннолетние. При этом спасателям удалось извлечь из-под обломков живую трёхлетнюю девочку, которая провела под завалами более восьми часов. По данным врачей, её жизни и здоровью ничто не угрожает.

Всего после взрыва в медицинские учреждения доставили пятерых человек, включая спасённого ребёнка. По информации главы МВД Грузии, один из пострадавших находится в критически тяжёлом состоянии.

По факту случившегося начато расследование. Два подъезда дома признаны непригодными для проживания, жильцов временно разместили в гостиницах.