В жилом доме на окраине Тбилиси прогремел взрыв, после которого людей доставили в больницу. По предварительным данным МВД Грузии, причиной могла стать утечка газа.

Момент взрыва в жилом доме на окраине Тбилиси. Видео © Telegram / Tbilisi life

ЧП произошло 19 ноября около девяти часов утра в районе Поничала. На место прибыли спасатели, которые временно эвакуировали жильцов многоэтажки.

Как сообщает телекомпания «Имеди», взрыв произошёл в квартире, где проживал человек с ограниченными возможностями. Пострадавший рассказал, что вечером 18 ноября пытался включить газовую плиту, однако у него ничего не получилось.

Утром мужчина предпринял ещё одну попытку зажечь конфорку. После этого в квартире раздался взрыв.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Спасательная операция продолжается. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия.