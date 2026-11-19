В Тбилиси произошёл взрыв в пятиэтажке, есть пострадавшие
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В жилом доме на окраине Тбилиси прогремел взрыв, после которого людей доставили в больницу. По предварительным данным МВД Грузии, причиной могла стать утечка газа.
Момент взрыва в жилом доме на окраине Тбилиси. Видео © Telegram / Tbilisi life
ЧП произошло 19 ноября около девяти часов утра в районе Поничала. На место прибыли спасатели, которые временно эвакуировали жильцов многоэтажки.
Как сообщает телекомпания «Имеди», взрыв произошёл в квартире, где проживал человек с ограниченными возможностями. Пострадавший рассказал, что вечером 18 ноября пытался включить газовую плиту, однако у него ничего не получилось.
Утром мужчина предпринял ещё одну попытку зажечь конфорку. После этого в квартире раздался взрыв.
Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Спасательная операция продолжается. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия.
Ранее Life.ru сообщал о взрыве на автозаправочной станции в грузинском Зугдиди. Тогда пострадали два человека, а взрывная волна повредила автомобили и расположенные поблизости здания.