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30 августа, 14:37

Взрыв произошёл на АЗС в Грузии: есть раненые, повреждены авто

Полиция Грузии. Обложка © ТАСС / Vladimir Zhoga

Полиция Грузии. Обложка © ТАСС / Vladimir Zhoga

Два человека пострадали при взрыве на автозаправочной станции в грузинском городе Зугдиди. Об этом сообщает телекомпания «ТВ Пирвели».

Пострадавших доставили в медицинское учреждение. В момент госпитализации оба находились в сознании и могли общаться с врачами. После взрыва на территории заправки начался пожар. Прибывшие на место спасатели полностью ликвидировали возгорание.

Взрывная волна повредила несколько автомобилей и расположенные рядом здания. Масштаб ущерба пока уточняется. Причина происшествия официально не названа. Обстоятельства случившегося устанавливают специалисты.

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Татьяна Миссуми
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