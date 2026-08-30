Почти все пассажиры разбившегося автобуса на Ставрополье были гражданами Грузии

Большинство пассажиров автобуса, попавшего в смертельное ДТП на Ставрополье, предварительно являются гражданами Грузии. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Автобус Setra следовал по маршруту Грузия — Москва. Всего в салоне находились 43 человека.

Авария произошла около часа ночи 30 августа на третьем километре федеральной трассы «Кавказ» возле посёлка Иноземцево. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди КамАЗа, после чего Setra съехала в кювет.

Напомним, авария произошла в ночь на 30 августа на третьем километре трассы «Кавказ» возле Железноводска. Автобус, следовавший из Грузии в Москву, столкнулся с КамАЗом и съехал в кювет. В салоне находились 43 человека. По последним данным, пострадали 38 человек, в том числе десять детей, шесть пассажиров погибли, четверо остаются в реанимации. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.