Два человека погибли при взрыве в многоквартирном доме во Владикавказе. По предварительным данным, есть раненые, сообщили в ГУ МЧС России по Северной Осетии — Алании.

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«Два человека погибли. По предварительным данным, есть пострадавшие», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работают 30 сотрудников МЧС России и шесть единиц спецтехники. Количество пострадавших и обстоятельства взрыва пока уточняются.