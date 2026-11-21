МЧС подтвердило гибель двух человек при взрыве в многоэтажке в Владикавказе
Обложка © ГУ МЧС России по Северной Осетии — Алании
Два человека погибли при взрыве в многоквартирном доме во Владикавказе. По предварительным данным, есть раненые, сообщили в ГУ МЧС России по Северной Осетии — Алании.
Видео © ГУ МЧС России по Северной Осетии — Алании
«Два человека погибли. По предварительным данным, есть пострадавшие», — сообщили в пресс-службе ведомства.
На месте происшествия работают 30 сотрудников МЧС России и шесть единиц спецтехники. Количество пострадавших и обстоятельства взрыва пока уточняются.
Как уже сообщал Life.ru, взрыв произошёл на шестом этаже здания на улице Курсантов-Кировцев. Ударной волной выбило окна, однако возгорания не последовало.