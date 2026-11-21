После взрыва во Владикавказе один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии
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Два человека погибли и ещё двое получили травмы после взрыва в многоквартирном доме во Владикавказе. Один из выживших находится в стабильно тяжёлом состоянии и проходит лечение в больнице. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Северной Осетии.
Пострадавшего мужчину госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу с многочисленными повреждениями. Сейчас медики продолжают оказывать ему необходимую помощь.
«Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое, оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнили в региональном Минздраве.
Второму раненому врачи помогли непосредственно на месте происшествия. После обследования специалисты пришли к выводу, что необходимости в госпитализации нет.
Взрыв произошёл в многоэтажном жилом здании во Владикавказе. Ударная волна выбила окна, однако пожара не возникло.
На месте продолжают работать экстренные службы. Спасатели разбирают повреждённые конструкции и устраняют последствия происшествия.
Ранее 21 ноября Life.ru сообщал о возбуждении уголовного дела после смертельного взрыва в многоэтажке во Владикавказе. По предварительным выводам следствия, причиной трагедии могла стать утечка бытового газа с последующим воспламенением. Дело расследуется по статье об оказании услуг или выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших гибель двух или более человек.