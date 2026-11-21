Два человека погибли и ещё двое получили травмы после взрыва в многоквартирном доме во Владикавказе. Один из выживших находится в стабильно тяжёлом состоянии и проходит лечение в больнице. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Северной Осетии.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу с многочисленными повреждениями. Сейчас медики продолжают оказывать ему необходимую помощь.

«Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое, оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнили в региональном Минздраве.

Второму раненому врачи помогли непосредственно на месте происшествия. После обследования специалисты пришли к выводу, что необходимости в госпитализации нет.

Взрыв произошёл в многоэтажном жилом здании во Владикавказе. Ударная волна выбила окна, однако пожара не возникло.

На месте продолжают работать экстренные службы. Спасатели разбирают повреждённые конструкции и устраняют последствия происшествия.