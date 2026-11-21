Пассажирский поезд Siantar Ekspres протащил микроавтобус около 500 метров после столкновения на железнодорожном переезде в Индонезии. Обе машины загорелись, водитель автомобиля погиб, ещё три человека получили травмы, рассказал представитель полиции округа Сималунгун Верри Пурба.

В Индонезии поезд протащил минивэн 500 метров, водитель погиб. Видео © X / manpixel9proxl

Авария произошла 20 ноября на Северной Суматре, возле населённого пункта Синаксак. По словам очевидцев, водитель микроавтобуса выехал на переезд без шлагбаума, несмотря на предупреждения местных жителей о приближающемся составе. После удара автомобиль оказался зажат перед локомотивом и загорелся. Пламя перекинулось на переднюю часть поезда.

Травмы получили машинист, его помощник и ещё один сотрудник железнодорожной компании. Всех троих доставили в больницу. При этом все 264 пассажира Siantar Ekspres остались невредимы, сообщили в индонезийской железнодорожной компании KAI.

Пожарным удалось потушить огонь, после чего началась эвакуация повреждённой техники. Для продолжения поездки в Медан перевозчик направил запасной локомотив. Компания также намерена закрыть несанкционированный переезд, на котором произошла трагедия.

Ранее в Праге столкнулись два пассажирских поезда, в результате происшествия пострадали 15 человек. Авария произошла на железнодорожном мосту возле Главного вокзала чешской столицы. На место прибыли пожарные и медики. Из-за столкновения движение поездов по нескольким направлениям пришлось временно остановить. Причины происшествия устанавливаются.