Два пассажирских поезда столкнулись утром 17 ноября возле Главного железнодорожного вокзала Праги. По предварительным данным полиции, пострадали 15 человек, сообщает в соцсети полиция Чехии.

Столкновение поездов в Праге. Видео © Х / PolicieCZ

Медики активировали план помощи при большом числе пострадавших. К месту аварии направили несколько пожарных подразделений и бригады скорой помощи, началась эвакуация пассажиров. Видео работы спасателей публикует полиция.

По информации перевозчика České dráhy, столкнулись составы Os 9409 и Os 9507. Первый — электропоезд серии 471 — направлялся в Миловице, второй, дизельный, следовал из Млада-Болеслава. Причины аварии пока устанавливаются.

Столкновение произошло на железнодорожном мосту над улицей Сейфертова, непосредственно над перекрёстком Булхар. Представитель железнодорожной администрации Мартин Кавка заверил, что последствия ЧП будут оперативно устранены.

После аварии движение от Главного вокзала в сторону Высочан, Либени и Голешовице прервали. Первоначально железнодорожная администрация рассчитывала восстановить его к 09:20 по местному времени, однако этот срок был сдвинут ещё на несколько часов.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Индии сошёл с рельсов пассажирский поезд, следовавший между городами Калькутта и Сайранг. Четыре человека получили лёгкие травмы, погибших нет. По предварительным данным, машинист не смог оперативно затормозить при приближении к станции, где поезд должен был пропустить другой состав.