На северо-востоке Индии сошёл с рельсов пассажирский поезд, следовавший между городами Калькутта и Сайранг. Четыре человека получили лёгкие травмы, погибших нет, сообщает Northeast Live со ссылкой на главу штата Ассам Химанту Бисву Сарму.

Авария произошла утром 11 ноября около 06:54 по местному времени в районе железнодорожной станции Дигару, недалеко от города Гувахати. Первоначально агентство PTI сообщило о сходе локомотива и шести пассажирских вагонов.

Позднее Северо-восточная пограничная железная дорога Индии уточнила, что с путей сошли локомотив и пять вагонов. По предварительным данным перевозчика, машинист не смог контролировать скорость состава при приближении к станции, где поезд должен был пропустить другой состав.

Сначала железнодорожные власти заявили об отсутствии пострадавших. Однако позднее глава Ассама сообщил, что четыре пассажира получили незначительные травмы и им оказывают медицинскую помощь. Остальные находившиеся в поезде люди, по его словам, находятся в безопасности.

К месту происшествия направили восстановительный поезд и аварийные бригады. Железнодорожники приступили к расчистке путей и устранению последствий схода состава. Для продолжения поездки пассажирам организовали другой поезд.