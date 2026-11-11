В Индии пассажирский поезд сошёл с рельсов, четыре человека пострадали
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На северо-востоке Индии сошёл с рельсов пассажирский поезд, следовавший между городами Калькутта и Сайранг. Четыре человека получили лёгкие травмы, погибших нет, сообщает Northeast Live со ссылкой на главу штата Ассам Химанту Бисву Сарму.
Авария произошла утром 11 ноября около 06:54 по местному времени в районе железнодорожной станции Дигару, недалеко от города Гувахати. Первоначально агентство PTI сообщило о сходе локомотива и шести пассажирских вагонов.
Позднее Северо-восточная пограничная железная дорога Индии уточнила, что с путей сошли локомотив и пять вагонов. По предварительным данным перевозчика, машинист не смог контролировать скорость состава при приближении к станции, где поезд должен был пропустить другой состав.
Сначала железнодорожные власти заявили об отсутствии пострадавших. Однако позднее глава Ассама сообщил, что четыре пассажира получили незначительные травмы и им оказывают медицинскую помощь. Остальные находившиеся в поезде люди, по его словам, находятся в безопасности.
К месту происшествия направили восстановительный поезд и аварийные бригады. Железнодорожники приступили к расчистке путей и устранению последствий схода состава. Для продолжения поездки пассажирам организовали другой поезд.
Ранее Life.ru сообщал, что в Египте при столкновении двух пассажирских поездов погибли семь человек, ещё 112 получили травмы. Авария произошла 8 ноября в провинции Гиза, недалеко от города Эль-Айят. Поезд, следовавший из Гизы в Файюм, врезался в хвост состава, направлявшегося из Каира в Асуан. От удара несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись. Движение на участке остановили в обоих направлениях, а для перевозки пассажиров выделили автобусы.