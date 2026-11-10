В Архангельской области с 10 ноября введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за схода вагонов грузового поезда и сохраняющейся угрозы обрушения железнодорожного моста. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Цыбульский, о чём сообщил в своём канале в MAX.

Режим ЧС распространяется на восемь муниципальных образований: Вилегодский, Вельский, Коношский, Котласский, Ленский и Устьянский округа, а также города Коряжму и Котлас. Руководить ликвидацией последствий аварии поручено региональному министру транспорта Сергею Родневу.

Происшествие случилось 10 ноября около 05:10 мск на перегоне Черёмуха — Виледь. После обрушения пролёта железнодорожного моста через реку Виледь с рельсов сошли вагоны грузового состава. По предварительным данным, никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.

Из-за аварии движение поездов на участке приостановили. Задержки затронули восемь пассажирских составов, следующих в том числе из Москвы, Петербурга, Адлера и Воркуты. Для перевозки людей между станциями организовали автобусное сообщение, а для дальнейшего следования подготовили резервные поезда.

По словам Цыбульского, перевозка пассажиров уже налажена, поэтому необходимости разворачивать пункты временного размещения пока нет. При изменении ситуации муниципалитеты смогут организовать их по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Восстановление железнодорожного участка будет координировать оперативный штаб совместно с Северной железной дорогой. Областное министерство транспорта проконтролирует ход работ, а причины происшествия выясняют правоохранительные органы.

Ранее Life.ru сообщал, что в Курагинском округе Красноярского края ввели режим ЧС из-за массового отключения электричества после сильного снегопада. Поваленные деревья повредили линии электропередачи, оставив несколько населённых пунктов без света более чем на сутки. Аварийным бригадам пришлось расчищать снежные завалы, чтобы добраться до повреждённых участков. На случай ухудшения ситуации власти подготовили пункты временного размещения почти на 1,5 тысячи человек.