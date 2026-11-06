Жителям Евросоюза рекомендовали не рассчитывать на помощь государства в первые 72 часа чрезвычайной ситуации. В Еврокомиссии считают, что в этот период люди должны самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым, пока экстренные службы организуют помощь.

Новые рекомендации представила еврокомиссар по вопросам готовности и кризисного управления Хаджа Лахбиб на Европейском форуме гражданской защиты. Они носят добровольный характер и не обязывают европейцев выполнять все требования.

«Когда происходит бедствие, первые часы могут иметь решающее значение. Каждый европеец должен знать, что делать, как защитить свою семью и как помочь другим. Подготовка начинается в наших домах, школах и сообществах», — заявила Лахбиб.

Еврокомиссия объяснила свою инициативу тем, что Европа всё чаще сталкивается со сложными кризисами. Жителям ЕС советуют заранее запастись предметами первой необходимости и собрать тревожные чемоданчики. Эти запасы должны помочь пережить первые трое суток без государственной поддержки.

Кроме того, Брюссель предлагает обучать детей правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, учитывать потребности людей с инвалидностью и лучше информировать население о возможных угрозах.

Еврокомиссия также выступила с инициативой ежегодно отмечать День готовности ЕС 23 октября. Первый такой день предлагают провести в 2027 году. Дату выбрали в честь создания Механизма гражданской защиты Евросоюза в 2001 году.