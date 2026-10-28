Газ по $1160 и зима на пороге: Европу охватили опасения нового энергетического кризиса

Европейские страны столкнулись с угрозой нового энергетического кризиса на фоне резкого подорожания газа, перебоев с поставками топлива и приближения зимы. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA, отмечая растущую обеспокоенность ситуацией на энергетическом рынке.

В среду, 28 октября, стоимость газа на европейском рынке превысила 1150 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года. На нидерландском хабе TTF цена топлива с поставкой на следующий день достигла 1160 долларов за тысячу кубометров, или 100,85 евро за мегаватт-час.

Как отмечает ANSA, одним из главных факторов роста цен остаётся напряжённость вокруг Ирана. Дальнейшее обострение конфликта на Ближнем Востоке может привести к новым ограничениям поставок газа и усугубить положение европейских потребителей.

Дополнительную тревогу вызывают низкие запасы топлива в европейских подземных хранилищах. С приближением холодов спрос на газ для отопления будет увеличиваться, что создаст дополнительную нагрузку на рынок.

Дорожает не только газ, но и нефть. ANSA отмечает, что стоимость Brent превысила 115 долларов за баррель, а американская WTI приблизилась к отметке 102 доллара. Рост цен на энергоносители отражается на расходах предприятий и домохозяйств.

Удорожание топлива также усиливает инфляционное давление в европейских странах. Высокие счета за электроэнергию и отопление становятся дополнительным поводом для недовольства населения, в то время как промышленность сталкивается с увеличением производственных затрат.