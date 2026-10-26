Франция приблизилась к финансовому кризису: Барнье предупредил о рисках для экономики

Франция может столкнуться с серьёзным финансовым кризисом за несколько месяцев до президентских выборов. Об угрозе заявил бывший премьер-министр республики Мишель Барнье, призвавший власти обратить внимание на настроения инвесторов. Его слова приводит Politico.

«Франция оказалась на пороге финансового кризиса. Мы должны послать сигнал рынку», — подчеркнул политик.

Ситуацию осложняет сочетание бюджетных проблем и социальной напряжённости. Как отмечает Politico, эти процессы усиливают друг друга, создавая дополнительные трудности для французских властей.

Участники финансового рынка с осторожностью относятся к государственным облигациям республики. Инвесторов беспокоит отсутствие заметных успехов в сокращении бюджетного дефицита и проведении пенсионной реформы. Скептические настроения сохраняются даже после того, как 24 октября властям удалось избежать повторения массовых беспорядков, произошедших неделей ранее.

Неопределённость усиливают и предстоящие президентские выборы. По данным издания, держатели ценных бумаг опасаются возможной победы Марин Ле Пен или Жан-Люка Меланшона. Оба политика выступали за снижение пенсионного возраста, которое потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Ранее Life.ru сообщал о рекордном росте государственного долга Франции. К концу второго квартала 2026 года задолженность республики приблизилась к 3,6 триллиона евро, достигнув 119% ВВП. Это стало максимальным показателем с 1946 года. Одновременно увеличилась стоимость государственных заимствований, а расходы на обслуживание долга, по прогнозам, могут достигнуть 91 миллиарда евро в 2027 году.