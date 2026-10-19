«Мечется словно обезглавленный петух: В Британии предрекли конец эпохи Макрона

Массовые погромы во Франции могут стать последним ударом по политическому наследию президента Эмманюэля Макрона. Страну сотрясают социальные протесты, которые переросли в поджоги и разграбление магазинов, а власти оказались не готовы к масштабам насилия. О глубоком кризисе французской политической системы пишет обозреватель британской газеты The Telegraph Генри Сэмюэл.

Автор считает, что происходящее на улицах крупных городов стало отражением проблем, накопившихся за годы президентства Макрона. Французские власти сталкиваются одновременно с общественным недовольством, бюджетными трудностями и кризисом доверия.

«Франция лихорадочно бросается из одного внутреннего кризиса в другой, словно обезглавленный петух», — говорится в материале.

После массовых выступлений Париж, Марсель и другие города столкнулись с серьёзными разрушениями. Погромщики поджигали автомобили, громили магазины и вступали в столкновения с полицией. По данным французских торговых объединений, повреждения получили около 1,5 тысячи торговых предприятий.

Особую проблему для правительства, по оценке британского журналиста, представляет финансовое положение страны. На фоне бюджетных ограничений у властей становится меньше возможностей смягчать общественное недовольство дополнительными расходами. При этом недовольство условиями жизни и состоянием государственных услуг продолжает подпитывать протестные настроения.

Сам французский президент осудил погромы и потребовал наказать виновных. Он также поручил правительству разобраться в недостатках работы полиции и разведывательных служб. Однако, по мнению автора The Telegraph, одних силовых мер недостаточно для преодоления политического кризиса. Обозреватель рассматривает происходящее как признак завершения эпохи макронизма, хотя неизбежность полной смены курса страны из событий пока не следует.

Ранее Life.ru рассказывал, что Макрон потребовал от правительства не допустить повторения массовых беспорядков. Французский лидер распорядился пересмотреть работу разведывательных служб и выяснить, почему власти не смогли заранее оценить масштаб протестов.