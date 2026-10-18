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Опубликовано 18 октября, 21:47

Французский петух клюёт не сразу: Макрон спохватился после двух дней погромов

Макрон потребовал от правительства не допустить новых беспорядков во Франции

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от правительства сделать выводы из массовых беспорядков и не допустить повторения подобных событий. Особое внимание он призвал уделить работе разведывательных служб и способности властей заранее выявлять угрозы. Об этом французский лидер заявил в обращении к нации, которое транслировал телеканал BFMTV.

«Потребовал от правительства извлечь все необходимые уроки в вопросах сбора разведывательной информации и прогнозирования подобных событий, а также принять меры, чтобы подобное больше не повторилось», — сказал Макрон.

Французский президент подчеркнул, что ждёт от кабинета министров чётких ответов. При этом конкретные меры, которые власти намерены принять для предотвращения новых беспорядков, он в приведённой части выступления не назвал.

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Ранее Life.ru сообщал, что после массовых беспорядков во Франции задержали более двух тысяч человек. По данным главы МВД Лорана Нуньеса, травмы получили свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных. Погромы охватили сразу несколько городов: в Марселе разграбили десятки магазинов, в Лилле протестующие ворвались в здание мэрии, а в Лиможе загорелась историческая ратуша. На фоне беспорядков премьер-министр Себастьян Лекорню созвал межведомственный кризисный штаб.

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Юрий Лысенко
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