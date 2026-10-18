Французский петух клюёт не сразу: Макрон спохватился после двух дней погромов
Макрон потребовал от правительства не допустить новых беспорядков во Франции
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от правительства сделать выводы из массовых беспорядков и не допустить повторения подобных событий. Особое внимание он призвал уделить работе разведывательных служб и способности властей заранее выявлять угрозы. Об этом французский лидер заявил в обращении к нации, которое транслировал телеканал BFMTV.
«Потребовал от правительства извлечь все необходимые уроки в вопросах сбора разведывательной информации и прогнозирования подобных событий, а также принять меры, чтобы подобное больше не повторилось», — сказал Макрон.
Французский президент подчеркнул, что ждёт от кабинета министров чётких ответов. При этом конкретные меры, которые власти намерены принять для предотвращения новых беспорядков, он в приведённой части выступления не назвал.
Ранее Life.ru сообщал, что после массовых беспорядков во Франции задержали более двух тысяч человек. По данным главы МВД Лорана Нуньеса, травмы получили свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных. Погромы охватили сразу несколько городов: в Марселе разграбили десятки магазинов, в Лилле протестующие ворвались в здание мэрии, а в Лиможе загорелась историческая ратуша. На фоне беспорядков премьер-министр Себастьян Лекорню созвал межведомственный кризисный штаб.