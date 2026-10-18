Французский петух клюёт не сразу: Макрон спохватился после двух дней погромов

Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от правительства сделать выводы из массовых беспорядков и не допустить повторения подобных событий. Особое внимание он призвал уделить работе разведывательных служб и способности властей заранее выявлять угрозы. Об этом французский лидер заявил в обращении к нации, которое транслировал телеканал BFMTV.

«Потребовал от правительства извлечь все необходимые уроки в вопросах сбора разведывательной информации и прогнозирования подобных событий, а также принять меры, чтобы подобное больше не повторилось», — сказал Макрон.

Французский президент подчеркнул, что ждёт от кабинета министров чётких ответов. При этом конкретные меры, которые власти намерены принять для предотвращения новых беспорядков, он в приведённой части выступления не назвал.