Подростки в российских регионах начали использовать мусоровозы, самосвалы и лесовозы для опасного зацепинга вместо электричек. О новой тенденции сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, юные экстремалы всё чаще выбирают грузовики и коммунальную спецтехнику. Причина в том, что на железной дороге зацеперов стали быстрее выявлять, а поездки на электричках уже не вызывают у подростков прежнего интереса.

Особенно активно любители опасных поездок осваивают мусоровозы в Калужской области и Екатеринбурге. При этом внимание детей привлекает и другая крупногабаритная техника, включая фуры, самосвалы и лесовозы.

В Обнинске, как утверждает Mash, среди зацеперов оказался даже девятилетний мальчик. Ребёнок уже состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, однако ни родителям, ни полицейским пока не удалось убедить его отказаться от опасного увлечения.

Такие поездки несут серьёзную угрозу жизни. У водителей большегрузов множество слепых зон, поэтому они могут попросту не заметить ребёнка, уцепившегося за кузов. Кроме того, подростка может зажать между элементами конструкции или затянуть под колёса движущейся машины.

По данным Mash на ноябрь 2026 года, с начала года в Москве и Подмосковье погибли 31 человек, занимавшийся зацепингом, ещё шесть смертельных случаев зафиксированы в Свердловской области. В Калужской области за год погибли двое детей. Telegram-канал также сообщает, что по сравнению с 2025 годом смертность среди зацеперов выросла на 15%.