Подросток погиб при попытке зацепиться за трамвай в Самаре

В Самаре подросток погиб под колёсами трамвая, пытаясь зацепиться за сцепное устройство между вагонами. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, 14-летний мальчик находился между первым и вторым вагонами, когда трамвай начал движение от остановки «10-й микрорайон». Подросток пытался зацепиться за сцепное устройство, после чего оказался под колёсами.

Мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают последовательность событий и другие обстоятельства случившегося. В Госавтоинспекции уточнили, что приведённые сведения являются предварительными и не определяют степень виновности участников происшествия.

Ранее в Подмосковье два человека погибли и ещё двое попали в больницу после столкновения легковых автомобилей в Раменском округе. По предварительным данным, водитель 2001 года рождения за рулём Chevrolet выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства трагедии.