Среди подростков распространяется опасное увлечение препаратом «Драмина», предназначенным для борьбы с укачиванием и тошнотой. Школьники экспериментируют с лекарством, подвергая себя риску тяжёлого отравления, комы и смертельных осложнений. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Несовершеннолетние намеренно принимают средство в количествах, превышающих разрешённые инструкцией, надеясь испытать необычные ощущения. Однако последствия таких опытов оказываются совсем другими. Подростки жалуются на мучительные головные боли, приступы тошноты и частичную потерю воспоминаний. Один из участников подобных экспериментов рассказал, что оказался на больничной койке и едва не впал в кому.

Клинический фармаколог Кристина Самсонова пояснила, что действующее вещество медикамента — дименгидринат — влияет на центральную нервную систему. При превышении допустимой дозы возможны судорожные приступы, сбои сердечного ритма и угнетение дыхания. Наиболее тяжёлые интоксикации способны закончиться потерей сознания и летальным исходом. Дополнительная опасность заключается в том, что признаки отравления иногда возникают лишь спустя несколько часов после употребления таблеток.