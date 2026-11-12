Российскую вакцину от аллергии «Аллергарда» планируют разрешить применять для лечения детей. При этом разрабатывать отдельный детский препарат не потребуется — специалисты намерены расширить показания уже существующей вакцины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Отдельной детской аллерговакцины разрабатываться не будет. Планируется расширить показания препарата «Аллергарда» и на детский возраст — после проведения соответствующих клинических исследований», — пояснили в ведомстве.

Сейчас препарат предназначен только для пациентов старше 18 лет. Прежде чем его смогут назначать детям, разработчикам предстоит подтвердить безопасность и эффективность такой терапии в соответствующей возрастной группе.

«Аллергарда» предназначена для лечения аллергии на пыльцу берёзы и связанных с ней перекрёстных пищевых реакций, в частности на яблоки, груши, персики и некоторые другие продукты. Препарат действует на иммунную систему, помогая ей выработать устойчивость к аллергену.

Ранее Life.ru сообщал о регистрации «Аллергарды» Министерством здравоохранения 30 сентября. Вакцину создали специалисты НМИЦ аллергологии и иммунологии ФМБА совместно с компанией «Генериум». По словам главы агентства Вероники Скворцовой, курс терапии удалось сократить до пяти подкожных инъекций вместо примерно 30 при традиционном лечении. При этом результаты клинических исследований показали снижение выраженности аллергических проявлений.