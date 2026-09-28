«Плывут стены»: Российские школьники увлеклись опасными коктейлями из корвалола и энергетиков

Российские подростки смешивают корвалол с энергетиками ради опьяняющего эффекта и делятся результатами таких экспериментов в соцсетях. Пустые флаконы из-под препарата взрослые находят возле школ. Сами несовершеннолетние публикуют ролики, в которых рассказывают о своих ощущениях после употребления смеси и советуют друг другу, с какими напитками соединять капли.

Подростки в России начали смешивать корвалол с энергетиками. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/aliffkaaat

Корвалол школьники самостоятельно приобретают в аптеках либо берут дома у взрослых. Некоторые рассматривают такой коктейль как замену алкоголю и употребляют его ради изменения сознания, пишет Mash.

Опасность подобных экспериментов связана в том числе с содержащимся в корвалоле фенобарбиталом. Это вещество относится к барбитуратам и оказывает угнетающее действие на центральную нервную систему. При передозировке возможны сонливость, спутанность сознания, нарушение координации и речи, угнетение дыхания и потеря сознания.

Тяжёлое отравление фенобарбиталом способно привести к коме и потребовать искусственной вентиляции лёгких. Регулярное употребление барбитуратов также связано с риском формирования зависимости.

Дополнительную нагрузку создаёт сочетание препарата с энергетическими напитками, содержащими кофеин и другие стимулирующие компоненты. Подобные эксперименты могут сопровождаться нарушениями сердечного ритма и другими тяжёлыми реакциями организма.

Ранее Life.ru уже рассказывал о распространении среди школьников так называемых «корвалольных коктейлей». Тогда подростки также смешивали препарат с энергетиками, газировкой, соками и другими средствами, а врачи предупреждали о риске отравления, нарушений дыхания, работы сердца и потери сознания.