Пятница, 13-е, которую миллионы людей считают несчастливой, может оказаться неожиданно выгодной для покупателей недвижимости и авиапутешественников. В Великобритании обнаружили любопытную закономерность: жильё, сделки по которому завершались в эту дату, продавалось дешевле общей медианной цены, а авиабилеты на некоторые рейсы стоили заметно меньше обычного. Об этом пишет The Guardian.

Согласно исследованию британского агентства Homebuyer.Agency, в 2026 году медианная стоимость недвижимости, сделки по которой завершились в пятницу, 13-го, составила 275 тысяч фунтов стерлингов. Для сравнения, общая медианная цена на рынке достигала 290 тысяч фунтов. Разница — 15 тысяч фунтов, или 5,2%.

Подобная тенденция наблюдалась и раньше. В 2025 году разница составляла 8,3%, а в 2024-м — 2,1%. При этом исследователи обнаружили, что дома с номером 13 тоже нередко продаются дешевле общей рыночной медианы.

Однако основатель Homebuyer.Agency Дэниел Кларк предостерёг от поспешных выводов. Стоимость недвижимости обычно согласовывается за несколько месяцев до оформления сделки, поэтому сама пятница, 13-е, не делает жильё дешевле. А вот нежелание суеверных покупателей рассматривать определённые объекты теоретически может создавать дополнительные возможности для торга.

Похожий эффект заметили и в авиации. По данным туристического сервиса Kayak, билеты на рейсы с вылетом в пятницу, 13 июня 2025 года, стоили в среднем на 16% дешевле, чем на рейсы в остальные дни месяца. Разница достигала примерно 66 фунтов стерлингов.

Эксперт Kayak Рэйчел Мамфорд объяснила, что стоимость перелётов во многом зависит от спроса. Если часть пассажиров избегает определённой даты, у остальных появляется шанс найти более выгодное предложение. Впрочем, это не означает, что каждый рейс в пятницу, 13-го, будет дешевле.

Психолог Стюарт Вайс, изучающий суеверия, отмечает, что вера в приметы продолжает влиять на повседневные решения людей. Некоторые аэропорты даже избегают использования выхода на посадку под номером 13, а в американских зданиях нередко пропускают соответствующий этаж.

Получается любопытный парадокс: страх перед несчастливым числом может влиять на потребительское поведение и спрос, хотя доказательств того, что сама дата приносит неудачу, нет.