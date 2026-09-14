Пятый день без вестей: Российского моряка ищут после удара по танкеру у берегов ОАЭ

46-летний моряк из Калининграда Станислав Г. пропал без вести после инцидента с танкером Hercules Star у побережья Дубая. Уже пятый день близкие пытаются выяснить его судьбу, сообщает SHOT.

Российский моряк пропал с танкера Hercules Star у Дубая. Фото © Telegram / SHOT

Россиянин исчез после попадания неизвестного снаряда в танкер. Фото © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл 9 сентября примерно в 44 километрах к северо-западу от Port Rashid. Hercules Star находился на якорной стоянке, когда получил повреждения. Судно накренилось, появились признаки поступления воды внутрь корпуса.

Фрахтователь танкера Peninsula подтвердил гибель одного члена экипажа и исчезновение ещё одного моряка. Остальные находившиеся на борту были найдены и, по данным компании, находятся в безопасности. Имя пропавшего официально не раскрывалось.

По данным SHOT, без вести числится именно 46-летний Станислав из Калининграда. Родственники разыскивают мужчину с момента происшествия.

Что именно поразило Hercules Star, пока достоверно не установлено. Источники в сфере морской безопасности допускали атаку беспилотника, тогда как британская служба UKMTO сообщала о возможном попадании неизвестного снаряда. В тот же день Иран заявил об атаках на десять судов на фоне эскалации конфликта с США.

Вооружённые силы Ирана ранее нанесли удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на атаки США по территории республики. Кроме того, Корпус стражей исламской революции заявил о комбинированной ракетно-беспилотной атаке на американские объекты в иракском Эрбиле.