СК начал проверку после гибели рабочего на Киринском месторождении

Рабочий погиб при укладке труб на Киринском месторождении в Ногликском районе Сахалинской области. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

Инцидент произошёл 9 сентября на одном из участков трубопровода. 42-летний мужчина получил тяжёлые травмы во время производственных работ.

Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось — позднее он скончался от полученных повреждений.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства гибели рабочего.

Проверка проводится по статье о нарушении требований охраны труда, повлёкшем по неосторожности смерть человека. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее на Камчатке возбудили уголовное дело после ЧП на золоторудном месторождении. Там при взрыве один человек погиб и двое пострадали.