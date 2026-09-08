Работа переговорщиков США должна вестись в тишине, заявил Песков
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Переговоры по Украине должны проходить в тишине, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о новых предложениях США, которые в Верховной раде сочли менее выгодными для Киева по сравнению с предыдущими вариантами.
Песков согласился, что в дальнейшем условия для украинской стороны могут стать ещё сложнее. По его словам, каждый прожитый день ухудшает положение Украины
«Безусловно, это можно и нужно ожидать», — сказал он о положении Киева.
Комментировать оценку украинских депутатов Песков не стал, отметив, что работа переговорщиков не должна обсуждаться публично.
Почему Киев вновь заговорил о мире — и что стоит за этими заявлениями? Ранее Life.ru разбирал новую волну мирных инициатив украинских властей. Киев предлагал начать с прекращения огня и отвода войск, тогда как Москва настаивала на учёте текущей ситуации и ранее достигнутых договорённостей. При этом стороны по-разному видели и последовательность дальнейших шагов, и возможные условия соглашения.
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