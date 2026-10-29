Рада унюхала советский след в законах: На Украине решили декоммунизировать юридический язык
Стефанчук призвал избавить законы Украины от советского языкового наследия
Руслан Стефанчук. Обложка © Telegram / Пресс-служба Верховной рады
Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук призвал избавить украинское законодательство от языковых конструкций, унаследованных от советской правовой системы. Об этом он заявил в видеообращении к участникам форума «Украинский — язык свободных» в Киеве, его слова приводит «Интерфакс-Украина».
«Иногда предложение написано на украинском языке, но построено так, будто его сначала сформулировали на русском», — отметил Стефанчук.
Он подчеркнул, что украинским властям недостаточно просто переводить нормативные документы. По мнению председателя Рады, необходимо пересмотреть сам подход к юридическим формулировкам, чтобы они соответствовали особенностям украинского языка.
Стефанчук добавил, что язык законодательства должен быть точным и понятным гражданам. Речь идёт не только о стилистике документов, но и о совершенствовании юридической терминологии.
Ещё в сентябре председатель Рады анонсировал подготовку отдельного законодательного акта об украинизации правовых текстов. Предполагается, что изменения затронут используемые в документах русизмы и англицизмы, а также правила применения юридических терминов.
Примечательно, что 29 октября в Киеве представили национальный шрифт Zakon, разработанный с опорой на украинские графические традиции. Его планируют использовать при оформлении государственных документов и нормативных актов. Таким образом, одновременно обсуждаются изменения и внешнего вида, и языка официальных текстов.