Рада унюхала советский след в законах: На Украине решили декоммунизировать юридический язык

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук призвал избавить украинское законодательство от языковых конструкций, унаследованных от советской правовой системы. Об этом он заявил в видеообращении к участникам форума «Украинский — язык свободных» в Киеве, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Иногда предложение написано на украинском языке, но построено так, будто его сначала сформулировали на русском», — отметил Стефанчук.

Он подчеркнул, что украинским властям недостаточно просто переводить нормативные документы. По мнению председателя Рады, необходимо пересмотреть сам подход к юридическим формулировкам, чтобы они соответствовали особенностям украинского языка.

Стефанчук добавил, что язык законодательства должен быть точным и понятным гражданам. Речь идёт не только о стилистике документов, но и о совершенствовании юридической терминологии.

Ещё в сентябре председатель Рады анонсировал подготовку отдельного законодательного акта об украинизации правовых текстов. Предполагается, что изменения затронут используемые в документах русизмы и англицизмы, а также правила применения юридических терминов.