В Одесской области инспекторы устроили облаву на депутатов за нежелание говорить на «мове»

Сразу 13 административных протоколов составили на чиновников и депутатов в Одессе и Одесской области за использование русского языка при исполнении служебных обязанностей. Нарушения выявил офис уполномоченного по защите государственного языка Украины. Об этом сообщил языковой омбудсмен.

Основная часть протоколов пришлась на Теплицкую общину Болградского района. Во время пленарного заседания по-русски говорили сельский глава, три должностных лица и семь депутатов. В ведомстве утверждают, что почти все они признали нарушение.

Ещё два протокола составили на исполняющих обязанности заместителей мэра Одессы. Поводом стала видеозапись, на которой они во время работы частично общались по-русски с сотрудником одного из управлений. Чиновники не стали давать объяснения и не явились на рассмотрение дел.

Проверка в отношении самого сотрудника управления, который также говорил по-русски, продолжается. В офисе омбудсмена сослались на статью украинского закона о государственном языке: она предписывает использовать украинский как рабочий язык в органах местного самоуправления, в том числе на заседаниях, встречах и при служебном общении.