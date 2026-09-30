Представители Украины продолжают говорить по-русски в кулуарах заседаний ООН, хотя во время выступлений российской делегации пользуются наушниками для перевода. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Владимир Зеленский и члены украинской делегации используют русский язык при неформальном общении в штаб-квартире организации. При этом на заседаниях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности они, по её оценке, демонстрируют, что нуждаются в переводе.

«Так было и на заседании Генассамблеи, Совета Безопасности: демонстративно надевают наушники, как бы показывая, что они русским не владеют. И при этом в кулуарах, да и перед журналистами, говорят, как есть, как они обычно говорят, как они думают», — сказала Захарова.

Представитель МИД назвала такое поведение лицемерным. Она отметила, что неоднократно встречала представителей Украины в коридорах ООН и слышала их разговоры на русском языке.

Захарова также обвинила украинские власти в избирательном отношении к языковым ограничениям. По её утверждению, чиновники позволяют себе говорить по-русски, тогда как рядовых граждан за использование родного языка штрафуют и пытаются привлечь к ответственности.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ответил по-русски на вопрос журналистов о возможной поездке в Москву для переговоров. Это произошло на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Украинский лидер вместе с делегацией направлялся к штаб-квартире организации, когда корреспонденты несколько раз спросили его о визите в российскую столицу. Сначала Зеленский продолжал идти, не отвечая прессе. Затем, оказавшись за пределами зоны доступа журналистов, он произнёс короткую реплику, упомянув ракету как способ добраться до Москвы.