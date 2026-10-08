Ракету перехватили, обломки упали на город: В Эр-Рияде повреждены детсад и медкомплекс

Детский сад и комплекс медицинских учреждений в Эр-Рияде получили повреждения после падения обломков перехваченной баллистической ракеты. Об этом сообщило агентство SPA со ссылкой на службу гражданской обороны Саудовской Аравии.

По заявлению ведомства, ракету запустили йеменские хуситы. После её уничтожения фрагменты упали на территории саудовской столицы, куда прибыли подразделения гражданской обороны.

Ранее военный представитель движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявил, что целью удара был международный аэропорт Эр-Рияда. Арабская коалиция, в свою очередь, сообщила о перехвате двух баллистических ракет, запущенных из Йемена в направлении столицы королевства.

Обострение между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией резко усилилось летом–осенью 2026 года после нескольких лет относительного затишья, установившегося после перемирия 2022 года. Хуситы нарастили ракетные и беспилотные атаки по объектам в королевстве, включая нефтяную инфраструктуру, аэропорты и военные базы, а также активизировали наступление на западе Йемена и в районе стратегического пролива Баб-эль-Мандеб. Эр-Рияд в ответ возобновил масштабные авиаудары и поддержку наступления международно признанного правительства Йемена на позиции хуситов. В начале октября хуситы заявили об атаках на Эр-Рияд, Абху и Хамис-Мушайт, а Саудовская Аравия обвинила их в ударах по гражданской инфраструктуре и заявила о праве принять все необходимые меры для защиты своей территории.

На фоне обострения конфликта Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала просьб о посредничестве между Саудовской Аравией и хуситами. Представитель Кремля назвал ситуацию крайне тревожной и подчеркнул, что Москва с обеспокоенностью следит за происходящим.