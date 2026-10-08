Самолёты Turkish Airlines и AJet вернулись в Стамбул по пути в Эр-Рияд

Три самолёта турецких авиакомпаний, летевшие из Стамбула в Эр-Рияд, ночью 8 октября вернулись в аэропорты вылета. Ещё один рейс перенесли на утро, тогда как самолёт саудовской Flynas прибыл в столицу королевства по расписанию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в стамбульских авиагаванях.

Первым маршрут изменил самолёт Turkish Airlines, выполнявший рейс TK246. Он вылетел в 21:59 мск, но спустя 35 минут развернулся и в 23:20 приземлился в Стамбуле. Другой лайнер той же компании, следовавший рейсом TK140, провёл в воздухе около двух часов, прежде чем повернуть назад. К этому моменту он находился на севере Саудовской Аравии, а его возвращение в Стамбул ожидалось около 02:00 мск.

Через 50 минут после вылета пришлось изменить маршрут и экипажу AJet. Рейс VF213 отправился из аэропорта имени Сабихи Гёкчен в 21:47 и около 00:10 вернулся в Стамбул. Причины разворота этих трёх самолётов в аэропортах не уточнили.

На фоне произошедшего Pegasus перенёс запланированный на 00:25 мск рейс в Эр-Рияд на 05:15. При этом самолёт Flynas, вылетевший из Стамбула, продолжил полёт и в 00:40 мск приземлился в столице Саудовской Аравии.

Ранее Life.ru писал, что 6 октября четыре самолёта, следовавшие из Турции в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздухе и вернулись в аэропорты вылета из-за действовавших ночью ограничений. Речь идёт о рейсах из Анкары, Стамбула, Даламана и Бодрума. Решение о возвращении экипажи приняли, когда самолёты находились в воздушном пространстве Польши и Литвы. Ещё один борт, летевший из Стамбула во Внуково, вместо Москвы направился в Санкт-Петербург и совершил там посадку.