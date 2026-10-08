NYP: Два человека погибли при крушении самолёта в Калифорнии
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Два человека погибли при крушении небольшого самолёта рядом с аэропортом Петалума. Авиакатастрофа произошла в американском штате Калифорния, сообщает газета New York Post.
Других подробностей о погибших газета не приводит. Также пока нет информации о причинах крушения воздушного судна. На месте работают компетентные службы. Власти начали расследование обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании IndiGo получил повреждения после удара молнии во время рейса из Патны в Лакнау в Индии. Разряд пришёлся по лайнеру незадолго до посадки и повредил носовой обтекатель Airbus A320, за которым находится метеорологический радар. Несмотря на происшествие, самолёт благополучно приземлился в Лакнау, никто из 104 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал. После посадки воздушное судно направили на техническую проверку и временно отстранили от выполнения рейсов.
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