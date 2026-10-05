Раньше было краше: Филолог объяснил, почему молодёжь не губит русский язык

Российскую молодёжь неправильно считать безграмотной только потому, что её речь отличается от языка старших поколений. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.

По словам филолога, людям свойственно воспринимать речь прошлого как более правильную и красивую. Именно поэтому изменения, которые приносят новые поколения, нередко ошибочно принимают за упадок языковой культуры.

Пахомов обратил внимание, что подобные опасения возникают не впервые. Если бы каждое последующее поколение действительно разрушало русский язык, за столетия от него уже ничего бы не осталось.

«Он существует, он меняется, он развивается, он описывает меняющийся мир», — подчеркнул специалист.

Ранее Life.ru писал, что сочетание «то что», которое сегодня считается грамматической ошибкой, со временем может закрепиться в русском языке как полноценный союз. Так, языковые нормы не остаются неизменными: некоторые конструкции, прежде считавшиеся ошибочными, постепенно входят в употребление и могут получить нормативный статус.