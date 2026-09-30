То что исправляли, будет нормой: В русском языке рождается новый союз

Сочетание «то что», которое сегодня считается грамматической ошибкой, со временем может закрепиться в русском языке как полноценный составной союз. Об этом РИА «Новости» рассказал научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов.

Сейчас нормативным остаётся вариант «он сказал, что завтра придёт». Однако конструкцию с дополнительным «то» всё чаще можно услышать в речи, особенно у молодых людей.

По словам филолога, такая распространённость может свидетельствовать не просто об ошибке, а о формировании новой языковой модели. Русский уже располагает похожими составными союзами, среди которых «потому что», «в случае если» и «для того чтобы».

Пахомов допускает, что со временем новая конструкция получит нормативный статус.

«Скорее всего, это норма если не завтрашнего, то послезавтрашнего дня», — отметил он.

Лингвист подчеркнул, что подобные перемены являются естественным развитием языка, а не его деградацией.

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