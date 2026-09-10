«Рассадник русофобии»: Почему Европейский университет Петербурга открещивается от своих беглых сотрудников Оглавление Проблемы, которые ЕУСПб хочет «замести под ковёр» Как лукавят в Европейском университете Скандал с историком Куриллой* не даёт вузу жить Откуда взялись вузы, подобные ЕУСПб, и почему они до сих пор работают Life.ru продолжает следить за ситуацией в Европейском университете в Санкт-Петербурге, где в последнее время идут аресты среди преподавателей и научного состава за антироссийскую деятельность. Вуз давно имеет репутацию «рассадника русофобии». Европейский университет в Санкт-Петербурге пытается откреститься от связей со своими опальными сотрудниками. Коллаж © Life.ru. Обложка © eusp.org, © yandex, © Wikipedia

Проблемы, которые ЕУСПб хочет «замести под ковёр»

ЕУСПб ответил на ряд вопросов Life.ru, касающихся многочисленных нарушений в вузе, зафиксированных Рособрнадзором, и их устранения. Главное, что мы пытались понять, — почему в университете преподавали лица, признанные иноагентами, а также те, кто оказался под уголовным преследованием.

Напомним, в середине августа 2026 года появилось уголовное дело в отношении кандидата философских наук, доцента в Центре практической философии «Стасис» университета Игоря Зайцева. Учёного подозревают по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). По данным следствия, в 2021–2022 годах он якобы не менее семи раз перечислял деньги одной из признанных в России террористических организаций.

В июле уголовное дело возбудили в отношении бывшего научного сотрудника факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге доцента Михаила Турченко. Основанием для возбуждения уголовного дела стала ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ), которую он публиковал в запрещённых в России соцсетях.

Что характерно, научный сотрудник уже давно сбежал из страны и свою подрывную деятельность теперь ведёт из США, где он преподаёт в Северо-Западном университете (штат Иллинойс) и работает в Остромовском семинаре Университета Индианы, а также из Европы.

Ещё один громкий инцидент случился парой лет ранее — в 2024 году ЕУСПб уволил якобы за прогулы профессора с факультета политических наук вуза Ивана Куриллу*. Курилла* известен своей яркой антироссийской позицией и критикой СВО. Ещё до своего увольнения он бежал в США и сейчас там что-то преподаёт. В начале этого года на родине историка признали иноагентом.

Иван Курилла*. Фото © Wikipedia

Как лукавят в Европейском университете

В ответе ЕУСПб Life.ru указано, что Игорь Зайцев в вузе работал «внешним совместителем» и был уволен в июне 2026 года «в связи с истечением контракта». То есть за два месяца до задержания доцента. При этом сам учёный, как видно из кадров оперативной съёмки, утверждает, что на момент задержания был трудоустроен в вузе и впоследствии был уволен задним числом.

По поводу Турченко Европейский университет написал, что он был уволен из ЕУСПб в июне 2022 года и с тех пор никаких связей с вузом не поддерживал. Похоже, руководство образовательного учреждения не в курсе, что 36-летний учёный продолжает свою «научную» деятельность с действующими сотрудниками университета.

Пусть Турченко с 2022 года и не числится в ЕУСПб, зато научную работу он ведёт с действующими сотрудниками вуза. Фото © msturchenko

Если открыть личный сайт Турченко (а такой есть, и он работает), можно увидеть, что он продолжает писать совместные научные работы с действующими сотрудниками ЕУСПб. В 2023 году Турченко опубликовал статью с бывшим деканом упразднённого после истории с Куриллой* факультета политических наук Григорием Голосовым. Сейчас Голосов работает в вузе ведущим научным сотрудником Школы вычислительных социальных наук.

В этом году вышла ещё одна совместная научная работа Турченко с Голосовым. Кроме этих двоих, в ней приняла участие магистрант ЕУСПб, беглая социолог и политолог, бывшая старшая преподаватель департамента прикладной политологии в НИУ ВШЭ, иноагент Маргарита Завадская*. В 2022 году она уехала из России в Финляндию и сейчас работает там старшим научным сотрудником Финского института международных отношений в Хельсинки.

На странице ЕУСПб в соцсетях Завадская* указана как «ведущий сотрудник» факультета политических наук университета. Более того, ни она, ни тот же Курилла*, указанный в тексте, не помечены как иноагенты, что может говорить о неявной поддержке вузом своих беглых сотрудников.

В соцсетях вуз по-прежнему указывает беглых сотрудников своими. При этом и «иноагентскими» звёздочками не помечает. Фото © VK / Факультет политических наук ЕУСПб

Скандал с историком Куриллой* не даёт вузу жить

Что касается Ивана Куриллы*, вуз в ответе Life.ru пишет, что тот был принят на работу в ЕУСПб в 2015 году и своих политических взглядов «ни на момент принятия на работу, ни позже, в университете не выражал». Он был уволен в 2024 году в связи с несогласованным отъездом за пределы страны.

История с беглым профессором интересна тем, что годом ранее по запросу прокуратуры Санкт-Петербурга СПбГУ провёл анализ 98 рабочих программ дисциплин (РПД — обязательный учебно-методический документ вуза (или колледжа), который детально регламентирует, как именно будет изучаться конкретная учебная дисциплина) ЕУСПб.

В отчётном документе указывается, что все РПД сделаны по одному шаблону и в основном содержат ссылки на западные научные базы — Cambridge University Press, Oxford Reference Online, Oxford University Press, Project MUSE, SCOPUS, Taylor & Francis, Web of Science и др. То есть как будто у России и учиться нечему.

Отдельно в тексте упоминается и Курилла*. Как указано в документе, «в тексте РПД содержится идеологизированная интерпретация Темы № 5 «Мир в первой половине ХХ в. Тоталитаризм и фашизм». Необходимо отметить, что автор РПД в своих высказываниях придерживается антироссийской риторики и прозападных высказываний».

Таким образом, ответ ЕУСПб Life.ru можно назвать определённым лукавством. Пусть даже историк прямо не декларировал свои антироссийские взгляды, но эта позиция прямо отражена в теме его преподавательской деятельности. Какие взгляды насаждались этим преподавателем своим студентам — вопрос открытый.

Добавим: после проверки прокуратуры и суда, по данным газеты «Коммерсантъ», в университете ожидались несколько увольнений и перестановок. Тогда спасал будущее вуза учредитель и член его попечительского совета Алексей Кудрин. Похоже, высокий покровитель сумел отвести от ЕУСПб большие неприятности ценой увольнения Куриллы*.

Откуда взялись вузы, подобные ЕУСПб, и почему они до сих пор работают

По словам доктора экономических наук, профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Николая Межевича, вузы, подобные ЕУСПб, появились ещё в начале 90-х, когда «всем стало понятно, что старая система не годится».

— Рассказывать в 1992 году про единственно верную марксистско-ленинскую идеологию было уже как-то смешно. Рассказывать про плановую экономику как единственную модель, опять же, грустно, — говорит эксперт. — Тогда требовались новые подходы — политология, социология, рыночная экономика. Появилась теория «экономикс» — либеральная экономическая теория, которая тогда имела полное право на жизнь.

Соответственно, появившийся Европейский университет в Петербурге, поддержанный профессором и мэром города Анатолием Собчаком и председателем комитета по финансам мэрии Алексеем Кудриным, стал одним из символов этого обновления.

Перелом, по мнению Межевича, наступил после событий 2008 года (08.08.08), когда началось использование неформальных институций — университетов, фондов — для проведения собственной политики внутри России. Тогда был осуществлён плавный переход к навязыванию своей повестки, и Европейский университет оказался в передовиках по внедрению антигосударственных позиций в общественное сознание.

Доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

— У нас оказалась масса людей, оставшихся в далёкой эпохе либеральных легенд… Взгляды, подходы управленческие у наших российских либералов остались абсолютно те же, что были в 93-м году. Они продолжают готовить учеников, которые внутренне уже готовы к переходу в лагерь противника, — считает профессор. — Только теперь это уже не академический плюрализм, а идеологическая диверсия. Если вы ненавидите российскую власть, вы не пойдёте в кадетское училище. Европейский университет — это место, где могут получить образование люди, как минимум скептически относящиеся к российской государственности.

По мнению Межевича, в условиях войны, пусть позиционируемой как СВО, люди с демонстративно пацифистскими взглядами, причём исключительно обращёнными к Москве, а не Киеву, являются преступниками с точки зрения морали, а может быть, и права.

В ситуации с многочисленными нарушениями в работе ЕУСПб (преподаватели без высшего образования, идеологизированные учебные программы, университетская библиотека, забитая нежелательной и запрещённой литературой и т. д.) речь идёт не о единичных сбоях, а о хронических отклонениях от академических стандартов. Причём главное нарушение, которое выделяет эксперт, — кадровое.

— Если вы пришли в больницу на операцию, а кардиохирург или, скажем, стоматолог — без высшего образования, и это вскрылось, то такого врача сразу отвезут в следственный изолятор. А в сфере образования, к сожалению, такой жёсткости нет, — признаётся Николай Межевич. — Контроль над системой образования на данный момент недостаточный, и это позволяет вузу годами игнорировать правила.

* Включён в реестр иностранных агентов Минюста России.

Авторы Евгений Кузнецов