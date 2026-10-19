Растянули пальто и поймали: прохожие спасли малыша, выпавшего с четвёртого этажа в Москве

В московском районе Некрасовка прохожие поймали мальчика, выпавшего из окна четвёртого этажа жилого дома. Мужчина и женщина успели растянуть пальто под падающим ребёнком. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, мальчику около четырёх-пяти лет. Очевидцы заметили малыша, сидевшего на подоконнике многоэтажки, и поняли, что он может сорваться вниз.

В какой-то момент ребёнок действительно выпал из окна. Находившиеся внизу мужчина и женщина быстро растянули пальто и сумели поймать его, смягчив падение.

В момент происшествия мать мальчика находилась в квартире. Когда женщина спустилась на улицу, чтобы забрать сына, очевидцы отказались передавать ей ребёнка. Причины такого решения пока не уточняются.

По предварительной информации, малыш находится в сознании. Сейчас его осматривают медики, которым предстоит оценить состояние мальчика и выяснить, получил ли он травмы.

Ранее Life.ru сообщал о похожем случае на юго-востоке Москвы, когда прохожий поймал двухлетнего мальчика, выпавшего из окна пятого этажа. Тогда ребёнка спас знакомый его отца, случайно оказавшийся во дворе. Мужчина подхватил малыша ещё до того, как тот коснулся земли. Врачи обнаружили у мальчика лишь небольшие ссадины и царапины.