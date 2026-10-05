Район «Острых козырьков» в Британии захлестнули мусор и бандиты

Район Дигбет в Бирмингеме, получивший популярность благодаря сериалу «Острые козырьки», оказался в центре критики. Местные заявляют, что местность, которая ранее считалась одной из самых модных в Британии, теперь сталкивается с преступностью, вандализмом и мусором. Об этом сообщила Daily Mail.

Популярность Дигбета выросла после открытия в октябре 2025 года студии создателя «Острых козырьков» Стивена Найта. Здесь снимали части сериала и фильма с Киллианом Мерфи. В развитие района вложили миллионы фунтов.

По словам местных, реконструкция обернулась неоднозначными последствиями: небольшие предприятия уезжают из-за роста расходов, на улицах стало больше граффити и незаконных свалок. Вандалы повредили и мозаику Джона Кеннеди, установленную в Бирмингеме в 1968 году.

Сотрудница творческого квартала Custard Factory Натали Фриман заявила, что ночью Дигбет стал менее безопасным. Она отметила, что раньше граффити воспринимались как уличное искусство, а теперь надписи появляются практически повсюду.

Жители также связывают ухудшение ситуации с криминалом. В 2022 году в Дигбете убили 23-летнего футболиста Коди Фишера и 41-летнего гражданина Китая Цзиньмина Чжана. Годом ранее смертельное ножевое ранение получил 20-летний Эшли Дэй.

Один из работающих в районе мужчин заявил, что теперь не разрешает дочерям приезжать в центр Бирмингема.

Тем временем в других регионах Британии ситуация с преступностью не лучше. Ранее стало известно, что британские тюрьмы переполнены. Из-за этого Министерство юстиции хочет расширить программу досрочного освобождения. Власти уже предупредили более 7 тысяч человек, что осуждённые по их делам могут выйти на свободу раньше срока.