«Район превратился в туалет»: Жители Голливуда боятся погибнуть из-за туристов

Около 100 жителей Лос-Анджелеса, проживающих неподалёку от знаменитой надписи Hollywood, обратились в суд из-за наплыва туристов. По их мнению, переполненные автомобилями улицы могут превратиться в смертельную ловушку при лесном пожаре. Об этом сообщает Daily Mail.

Иск направлен против властей города, включая мэра Карен Басс и члена городского совета Нитью Раман. Заявители проживают в районах Hollywoodland, Lake Hollywood Estates и Hollywood Knolls, расположенных на склонах Голливудских холмов.

Главная претензия местных жителей связана с дорожными заторами. Туристы приезжают фотографироваться на фоне всемирно известной надписи и оставляют машины вдоль узких извилистых дорог. В случае пожара это может помешать эвакуации и проезду спасательной техники. Авторы иска опасаются повторения событий января 2025 года, когда во время масштабных пожаров в районе Пасифик-Палисейдс автомобилисты бросали машины на дорогах, пытаясь спастись от огня. По мнению жителей Голливудских холмов, аналогичная ситуация может привести к многочисленным жертвам.

Дополнительную опасность создают туристы, которые курят в пожароопасной зоне и выбрасывают окурки. Местным жителям приходится регулярно собирать мусор, в том числе использованные подгузники и бутылки с мочой. В иске район фактически называют общественным туалетом из-за отсутствия санитарной инфраструктуры.

Истоки проблемы жители связывают с решением городских властей, принятым ещё в 2011 году. Тогда рядом с жилыми улицами расчистили площадку, с которой открывается удобный вид на надпись Hollywood. С тех пор туристический поток постоянно увеличивается. При этом истцы не требуют денежной компенсации. Их цель — добиться судебного предписания, которое обяжет город устранить опасные условия. Среди возможных решений рассматриваются ограничения доступа туристов и изменение организации движения.

В администрации Карен Басс заявили, что полиция уже усилила контроль за парковкой и дорожным движением в часы наибольшего наплыва посетителей. Представители Нитьи Раман также сообщили о дополнительных патрулях и подготовке пилотного плана регулирования туристического транспорта перед Олимпиадой 2028 года.