Райский отпуск под капельницей: Беременная россиянка слегла с опасным вирусом на Мальдивах

Беременная россиянка заразилась лихорадкой Западного Нила после укуса комара во время отдыха на Мальдивах. У 32-летней туристки, находящейся на седьмом месяце беременности, температура поднялась до 39 градусов, а сама инфекция в редких случаях способна передаваться будущему ребёнку.

По информации Telegram-канала Mash, вскоре после предполагаемого заражения женщина почувствовала сильное недомогание. У неё появились интенсивные головные боли и боли в спине, сопровождавшиеся высокой температурой. Состояние туристки потребовало госпитализации.

Россиянка провела в больнице три дня. Как утверждает источник, врачи подтвердили вирусную инфекцию, которую женщина предположительно подхватила после укуса заражённого комара. Других подробностей о её нынешнем самочувствии не приводится.

Лихорадка Западного Нила относится к заболеваниям, поражающим в тяжёлых случаях нервную систему. Инфекция может привести к менингиту или энцефалиту, которые сопровождаются воспалением оболочек либо тканей головного мозга. Среди возможных осложнений также называют судороги и нарушения сознания.

Особое беспокойство в данном случае вызывает беременность туристки. Вирус способен передаваться от матери плоду, хотя подобные случаи встречаются редко. При внутриутробном заражении существует риск поражения головного мозга ребёнка и нарушений со стороны органов зрения.

При этом само заражение беременной женщины ещё не означает, что инфекция передалась плоду. По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), большинство женщин, перенёсших лихорадку Западного Нила во время беременности, рожали детей без признаков инфекции или связанных с ней отклонений.

Ранее Роспотребнадзор предупредил российских туристов об опасности заражения вирусом Зика во время поездок в тропические страны. Ведомство рекомендовало пользоваться репеллентами, носить закрытую одежду и устанавливать москитные сетки. Поводом для предупреждения стал зарегистрированный в России завозной случай инфекции, которая также может представлять опасность во время беременности.