После завоза лихорадки Зика в Россию туристам напомнили об опасности комариных укусов

После выявления в России завозного случая лихорадки Зика Роспотребнадзор призвал путешественников внимательнее относиться к защите от насекомых во время зарубежных поездок. Особую осторожность рекомендуют соблюдать тем, кто собирается отдыхать в тропических странах.

Главную опасность представляют укусы заражённых комаров, которые переносят вирус. Поэтому туристам советуют заранее позаботиться о средствах защиты и выяснить, насколько благополучна эпидемиологическая обстановка в выбранном регионе.

В первую очередь специалисты рекомендуют использовать репелленты. Для прогулок и экскурсий лучше выбирать светлую одежду, закрывающую руки и ноги. В помещениях дополнительной защитой станут москитные сетки на окнах.

Отдельное предупреждение касается маршрутов отдыха. В Роспотребнадзоре советуют по возможности отказаться от посещения болотистых районов, где существует повышенный риск контакта с комарами.

Такие рекомендации ведомство распространило после сообщения о завозном случае инфекции. При этом подробности о заболевшем, стране предполагаемого заражения и его состоянии в приведённом сообщении не раскрываются.

Лихорадка Зика относится к вирусным инфекциям, которые могут протекать без выраженных симптомов. В некоторых случаях заболевание сопровождается повышением температуры, сыпью, болью в мышцах и суставах. Особую опасность заражение представляет во время беременности из-за возможных осложнений для плода.

Ранее Life.ru сообщил о госпитализации российской туристки из Люберец, которая заболела лихорадкой денге во время отдыха во Вьетнаме. Удевушки в Дананге поднялась температура до 39–40 градусов и появилась сильная ломота. Анализы подтвердили инфекцию. Денге, как и Зика, передаётся через укусы заражённых комаров.