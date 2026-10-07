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Опубликовано 7 октября, 10:50

Температура под 40 и сильная ломота: Россиянка заболела денге на отдыхе во Вьетнаме

Mash: Туристку из Люберец госпитализировали с лихорадкой денге во Вьетнаме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Julia Anne

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Julia Anne

Российскую туристку из Люберец госпитализировали во вьетнамском Дананге с лихорадкой денге. У Екатерины температура поднялась до 39–40 градусов и началась сильная ломота. Об этом сообщает Mash.

Видео © Mash

По данным канала, жаропонижающие не помогали, а состояние девушки продолжало ухудшаться. Её экстренно доставили в госпиталь, где анализы подтвердили инфекцию. Врачи начали лечение.

Денге передаётся через укусы заражённых комаров, а не через воздух или обычный бытовой контакт. Mash предполагает, что насекомое могло залететь в комнату через открытое окно. Однако точный момент заражения неизвестен: по данным ВОЗ, симптомы обычно появляются через 4–10 дней после укуса.

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Снижение температуры при денге не всегда означает выздоровление. Именно после спада жара могут появиться признаки тяжёлого течения: сильная боль в животе, непрекращающаяся рвота, учащённое дыхание и кровотечения. Они требуют немедленной медицинской помощи. Повторное заражение повышает риск тяжёлой формы заболевания.

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Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за январь–май 2026 года в России выявили 127 завозных случаев лихорадки денге. Все заболевшие прибыли из стран, где распространена инфекция. Путешественникам рекомендуют защищаться от укусов комаров и проверять наличие москитных сеток в местах проживания.

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Александра Вишнякова
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