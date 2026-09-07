Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября, 07:46

Раздолье для мошенников: чем обернётся отсутствие данных о пробеге в диагностической карте

Автоэксперт Ладушкин назвал неудачной идею убрать данные о пробеге из техосмотра

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Автоэксперт Евгений Ладушкин назвал решение убрать отметку о пробеге из бланка диагностической карты «серьёзным шагом назад». Об этом он заявил в беседе с 360.ru.

По его словам, одометр не является точным измерительным прибором и часто имеет погрешность, однако все страховые расчёты по ОСАГО и методике Минюста завязаны на пробеге, годе выпуска и коэффициенте износа.

«Таким образом, получается, что при техосмотре пробег не учитывается, а во всех расчётах страховых компаний и судебных экспертизах — учитывается», — отметил эксперт.

Ладушкин также напомнил, что в России нет ответственности за скручивание пробега, что способствует мошенническим схемам. Он предложил ужесточить контроль за пробегом и ввести ответственность за его изменение с целью обмана покупателя или страховой компании.

«По моему мнению, нам нужно наоборот ужесточить контроль за пробегом автомобилей и ввести ответственность за его изменение с целью обмана покупателя или страховой компании при ДТП», — заявил Ладушкин.

Покупателей электрокаров предупредили о главной ошибке при выборе авто с пробегом
Покупателей электрокаров предупредили о главной ошибке при выборе авто с пробегом

Ранее юрист Дмитрий Хрулёв заявил Life.ru, что главная ошибка при покупке машины с пробегом — считать риски одинаковыми независимо от продавца, тогда как на самом деле юридические последствия различаются. При покупке у салона действует ЗоЗПП, но на практике проблемы возникают из-за скрытых дефектов, залогов, искажённого пробега, навязанных услуг и заниженной цены. Он рекомендовал проверять автомобиль через базы ГИБДД и реестр залогов.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar