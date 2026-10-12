Развёлся и выдал замуж: «Человек-паук» устроил бывшей жене свадебную церемонию

Голливудский актёр Тоби Магуайр, известный по роли Человека-паука, лично провёл свадебную церемонию своей бывшей жены Дженнифер Мейер с музыкальным продюсером Джеффри Огунлеси. Фотографии свадьбы опубликовал Page Six. Торжество состоялось на Гавайях всего через три недели после официального развода экс-супругов.

Свадьбу сыграли 10 октября в роскошном отеле Four Seasons Resort Lanai. Магуайр не ограничился присутствием среди приглашённых, а выступил в роли ведущего церемонии бракосочетания. На опубликованных кадрах актёр стоит перед молодожёнами с листом бумаги и руководит происходящим.

Избранником 49-летней Мейер стал 34-летний Джеффри Огунлеси, сын нигерийского миллиардера Адебайо Огунлеси. Новый муж дизайнера занимается музыкальным бизнесом и руководит собственной компанией The Ogunlesi Group. Пара объявила о помолвке в 2024 году.

Среди гостей были Леонардо Ди Каприо с моделью Витторией Черетти, Джефф Безос с супругой Лорен Санчес, Кортни Кокс и Кейт Хадсон. Поздравить молодожёнов также приехала стилист Рэйчел Зоуи. На торжестве присутствовали и двое детей Мейер от предыдущего брака — 19-летняя Руби и 17-летний Отис.

Магуайр и Дженнифер поженились в 2007 году, однако спустя девять лет объявили о расставании. Оформление документов затянулось, и официально их семейный статус изменился лишь 21 сентября 2026-го. Несмотря на разрыв, они продолжили вместе воспитывать детей и поддерживать дружеские отношения.

Сама Мейер ранее называла бывшего супруга лучшим другом. Более того, её новый избранник тоже прекрасно ладит с актёром. Поэтому участие звезды «Человека-паука» в свадебной церемонии стало продолжением тёплых отношений между всеми троими.

Ранее Life.ru рассказывал о возвращении Тоби Магуайра в большое кино после многолетнего перерыва. Актёр прославился благодаря трилогии «Человек-паук» режиссёра Сэма Рейми, однако впоследствии стал значительно реже появляться на экранах.