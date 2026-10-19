Развод в 79 лет: Звезда «Не родись красивой» Олег Шкловский расстался с третьей женой

Советский и российский актёр Олег Шкловский официально развёлся с третьей супругой Наталией Миколышиной. Брак 79-летнего артиста расторг мировой судья судебного участка № 232 района Чертаново Северное в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

«Мировой судья судебного участка № 232 района Чертаново Северное удовлетворил исковые требования», — говорится в сообщении.

Инициатором развода выступил сам Шкловский. Его иск к Наталии Миколышиной был удовлетворён 19 октября. Подробности судебного разбирательства и причины официального расторжения брака не раскрываются.

При этом супруги уже несколько лет фактически не жили вместе. Ещё в 2021 году в СМИ появилась информация о романтических отношениях актёра со служительницей храма Татьяной Писоцкой. Сам Шкловский не раз становился героем публикаций о своей непростой личной жизни.

Наталия Миколышина, которой сейчас 68 лет, стала третьей женой артиста. Когда-то она была его студенткой. В 1995 году у пары родился сын Даниил.

Олег Шкловский известен нескольким поколениям зрителей. В его фильмографии — картины «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Собака Баскервилей», «Зимний вечер в Гаграх» и «Узник замка Иф». Телезрителям он также запомнился по популярному сериалу «Не родись красивой».

Творческий путь Шкловского начался ещё в советские годы. В 1970 году он окончил Школу-студию МХАТ, после чего присоединился к труппе театра «Современник», где прослужил около двадцати лет.

Ранее Life.ru рассказывал о самых громких разводах российских знаменитостей в 2025 году. В подборку вошли истории расставаний известных актёров, музыкантов и телеведущих, чьи семейные конфликты привлекли внимание общественности.