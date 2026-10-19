«Этим нельзя шутить»: Анита Цой заподозрила пиар в расставании Стаса Михайлова с женой
Анита Цой отказалась устраивать фиктивный развод ради популярности
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Певица Анита Цой призналась, что никогда не согласится инсценировать развод ради повышения популярности. По словам артистки, семейные отношения для неё гораздо важнее внимания публики и дополнительного заработка. Об этом она рассказала Пятому каналу на праздновании 30-летия Муз-ТВ.
Цой считает, что в современном шоу-бизнесе некоторые знаменитости сознательно создают скандалы, чтобы привлечь внимание к своему творчеству. По её мнению, даже громкие расставания иногда могут становиться частью рекламной стратегии.
Анита Цой отказалась устраивать фиктивный развод ради популярности. Видео © Пятый канал
«К великому сожалению, цена, прайс на наши концерты, на нашу популярность зависит от чёрного пиара», — заявила исполнительница.
В качестве примера певица вспомнила сообщения о расставании Стаса Михайлова с супругой Инной. Цой призналась, что эта новость стала для неё полной неожиданностью, поскольку она давно знакома с семьёй артиста и всегда считала их отношения крепкими.
«Я знаю его семью, я поверить себе не могу, честно, чтобы они развелись. У них прекрасные дети, а Инна сама — ну чудо, а Стас сам — прекрасный!» — поделилась певица.
Цой предположила, что история с расставанием Михайловых может оказаться способом привлечения внимания. Однако артистка подчеркнула, что не располагает подтверждением этой версии. По её мнению, о реальном положении дел можно будет судить по дальнейшему поведению супругов.
Сама исполнительница категорически отвергла возможность подобного пиар-хода в собственной семье. Она убеждена, что попытки использовать личные отношения ради популярности могут разрушить то, что человек действительно ценит.
«Не хочу с этим играть, потому что для меня ценнее, чем семья, любовь, ну нет ничего. Этим нельзя шутить, иначе оно быстро улетучится», — заключила Анита Цой.
Ранее Life.ru сообщал, что супруга Стаса Михайлова Инна объявила об их расставании. Женщина написала в социальных сетях, что они больше не вместе, и назвала певца «человеком-фейком». При этом официального подтверждения расторжения брака на момент публикации не было.