«Этим нельзя шутить»: Анита Цой заподозрила пиар в расставании Стаса Михайлова с женой

Певица Анита Цой призналась, что никогда не согласится инсценировать развод ради повышения популярности. По словам артистки, семейные отношения для неё гораздо важнее внимания публики и дополнительного заработка. Об этом она рассказала Пятому каналу на праздновании 30-летия Муз-ТВ.

Цой считает, что в современном шоу-бизнесе некоторые знаменитости сознательно создают скандалы, чтобы привлечь внимание к своему творчеству. По её мнению, даже громкие расставания иногда могут становиться частью рекламной стратегии.

Анита Цой отказалась устраивать фиктивный развод ради популярности. Видео © Пятый канал

«К великому сожалению, цена, прайс на наши концерты, на нашу популярность зависит от чёрного пиара», — заявила исполнительница.

В качестве примера певица вспомнила сообщения о расставании Стаса Михайлова с супругой Инной. Цой призналась, что эта новость стала для неё полной неожиданностью, поскольку она давно знакома с семьёй артиста и всегда считала их отношения крепкими.

«Я знаю его семью, я поверить себе не могу, честно, чтобы они развелись. У них прекрасные дети, а Инна сама — ну чудо, а Стас сам — прекрасный!» — поделилась певица.

Цой предположила, что история с расставанием Михайловых может оказаться способом привлечения внимания. Однако артистка подчеркнула, что не располагает подтверждением этой версии. По её мнению, о реальном положении дел можно будет судить по дальнейшему поведению супругов.

Сама исполнительница категорически отвергла возможность подобного пиар-хода в собственной семье. Она убеждена, что попытки использовать личные отношения ради популярности могут разрушить то, что человек действительно ценит.

«Не хочу с этим играть, потому что для меня ценнее, чем семья, любовь, ну нет ничего. Этим нельзя шутить, иначе оно быстро улетучится», — заключила Анита Цой.